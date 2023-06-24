بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلَقت البورصة المغربية يوم الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.55 %، عند 11.537،23 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.96 % ليستقر عند 939،23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.8 % بمجموع 863،59 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.02 % بمجموع 10.682،67 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 401 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 595 مليار درهم مغربي.