أغلَقت البورصة المغربية يوم الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.55 %، عند 11.537،23 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.96 % ليستقر عند 939،23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.8 % بمجموع 863،59 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.02 % بمجموع 10.682،67 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 401 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 595 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلَقت البورصة المغربية يوم الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.55 %، عند 11.537،23 نقطة.
أغلَقت البورصة المغربية يوم الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.55 %، عند 11.537،23 نقطة.