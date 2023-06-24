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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة كارو وأخرى ملاكي على طريق ( القاهرة - الأسكندرية)، الصحراوي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري كارو أمام قرية صفط الحرية بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من " شحاتة رمضان شحاتة مبارك، عامل زراعي، 43 عاما، إيمان محمد عبدالعزيز "الزوجة"، 35 عاما، ربة منزل، ونجلهما "رمضان"، 12 عاما، طالب، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم ونقل المصابون إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

إصابة 3 أشخاص البحيرة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة حادث تصادم في البحيرة طريق القاهرة - الأسكندرية محافظة البحيرة مستشفي ايتاي البارود العام