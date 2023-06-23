ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع ربة منزل غرقت في ترعة بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر مصرعها غرقاً داخل ترعة قرية المثلت في شمال التحرير  بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد مصرع ربة منزل غرقاً داخل ترعة ماريو بليس بقرية المثلث  في شمال التحرير بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لربة منزل تدعى "  إلهام العشري حسن العشري 34 عامًا، مقيمة قريه المثلث شمال التحرير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة امن البحيرة قوات الإنقاذ النهري محافظة البحيرة مصرع ربة منزل