مصرع ربة منزل غرقت في ترعة بالبحيرة

لقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر مصرعها غرقاً داخل ترعة قرية المثلت في شمال التحرير بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد مصرع ربة منزل غرقاً داخل ترعة ماريو بليس بقرية المثلث في شمال التحرير بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لربة منزل تدعى " إلهام العشري حسن العشري 34 عامًا، مقيمة قريه المثلث شمال التحرير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.