عناصر كتابة القصة في ثقافة بورسعيد

قدم فرع ثقافة بورسعيد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للرواد من الأطفال، حيث أعد بيت ثقافة أم خلف ورشة حكي بعنوان "اقرأ لتفهم" عن أضحية العيد والدروس المستفادة من قصة الفداء العظيم، أعقبها مسابقة في "المعلومات العامة" عن "الحج" نفذتها إسراء العربي.

واستمر بيت ثقافة النصر في تقديم سلسلة من الورش الأدبية خلال الإجازة الصيفية، حيث تم تنفيذ ورشة تعليم أصول الكتابة الإبداعية في لقاء بعنوان "أصول وعناصر كتابة القصة للطفل" مع الأديب صلاح عنتر، ضمن برنامج تنمية المواهب، حيث قدم في الورشة شرحا لمكونات وعناصر كتابة القصة وهى البداية والوسط والنهاية وقام الأطفال بكتابة قصة وتمت مراجعتها معهم.

على جانب آخر واصل قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة بورسعيد تقديم الورش الفنية لتعليم الرسم وكيفية تنسيق الألوان لأطفال حضانة مؤسسة التأهيل لضعاف السمع من ذوي الهمم.

جاءت الفعاليات ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والمقدمة بإشراف فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث يشهد برنامج الفرع عددا كبيرا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة المقدمة للرواد على مدار الشهر الحالي.