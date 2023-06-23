خلال زيارته الأقصر.. "التلواني" يضع حلاً لتزاحم المنتفعين بالمنشآت الصحية

خلال زيارته لمحافظة الأقصر، اعتمد الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، عدد من الإجراءات المحدثة لخطة الطوارئ بالمحافظة، بالتنسيق مع الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، أن الخطة المحدثة لخدمات الطوارئ، تأتي تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعدد من الأعياد الوطنية والدينية ممثلة في اقتراب الاحتفال بذكري 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك، حيث تم وضع خطة متكاملة خلال الاجتماع مع قيادات ومسؤولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وأوضح أنه بعد المرور علي عدد من المنشآت الصحية، تلاحظ خلالها تزاحم المنتفعين - في خدمات الطوارئ والاستقبال - لبعض المستشفيات، ومع دراسة تحليلية لبيانات حالات الاستقبال وجد أن ما يقرب من ثلث الحالات الاستقبال والطارئة تصنف من الدرجة الأولى والبسيطة، وبينما ثلثي الحالات فقط هي من تحتاج خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وهو ما قد يؤخر تلقي الخدمة للحالات البسيطة نتيجة أولوية الحالات الحرجة والعاجلة.

وأضاف التلواني، بناءَ على ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية اللازمة، لإعادة توزيع عدد من أطباء الطوارئ والاستقبال في عدد من المراكز والوحدات للعمل علي مدار 24 ساعة، والتعامل مع الحالات الطارئة الأولية والبسيطة، خاصة من الأطفال وكبار السن وهو الأمر الذي سيعود بالنفع علي كافة المنتفعين سواء في سرعه الإجراء الطبي اللازم لكافة المستويات وأقل جهد علي مساحات خدمية أوسع وأشمل، بما يطابق البرنامج الوظيفي للمنشآت الصحية بجانب أيضاً تقليل فرص انتشار العدوى من خلال تقليل التزاحم، وهو الذي سيؤدي بدوره الي تقديم أفضل مستوي من الخدمات الصحية في الوقت المناسب لكل الحالات الطارئة.

وأشار الي أنه تم تحديد ثلاث مراكز حتى الآن لبندر الأقصر، وجاري تحديد عدد من المراكز والوحدات بمراكز المدن، سوف يتم الإعلان عنها قريبا فور الانتهاء من جاهزيتها، علي أن يتم تفعيل خدمة إعادة توجيه الحالات البسيطة للمراكز من قبل المستشفيات تدريجيا، لحين ارتفاع مستوي الوعي لدي الأفراد للقدرة علي التمييز تلقائيا، حسب الأعراض المرضية الطارئة اللازم توجها إلى المستشفي أو المركز والتي ستقدم فيه الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر خدمات توعية خاصة للمنتفعين بالمراحل القادمة.

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (1)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (2)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (3)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (4)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (5)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (6)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (7)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (8)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (9)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (10)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (11)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (12)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (13)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (14)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (15)

زيارة المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (16)