"الداخلية السعودية" تعلن الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام

قال مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إن الخطة العامة لمهام ومسئوليات قوات أمن الحج لهذا العام المعتمدة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، عملت على تكثيف الوجود الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية كافة والاسـتجابة الـسريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1444 2023 الذي عقدته وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، وتناول خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444 هـ، بمشاركة قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة السعودية اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، ومدير عام الدفاع المدني السعودي المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد "البسامي" تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتوازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مدينة مكة الـمكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، وإدارة وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وجميع الــطــرق والــمنــاطــق المحيطة لانسيابية حركة المركبات والمشاة وإدارة التقاطعات والطرق الرئيسية، مشددا على جاهـزية خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444 هـ الـتـامـة لـمـواجـهـة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

من جانبه، أوضح قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة السعودية اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، أن قوات الطوارئ الخاصة تعمل على المحافظة على حفظ الأمن والنظام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة وتأمين الحماية لضيوف المملكة ومنع المخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر وإدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطط الأمنية وإدارة الحشود في الساحة الجنوبية للحرم المكي.

من جهته، أكّد مدير عام الدفاع المدني السعودي المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، استعدادات وجاهزية قوات الدفاع المدني بالحج في العاصمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة من حيث تنفيذ وتطبيق الجوانب الوقائية والتوعوية والجوانب العملياتية، وإدارة الموقف من خلال مركز عمليات المشاعر، وتفعيل دور المتطوعين في العاصمة والمشاعر المقدسة، وقوات دعم الحرم، والتعاون مع الجهات الحكومية في مواجهة حالات الطوارئ وفق الخطة العامة للطوارئ، وتنسيق جهودها من خلال مركز عمليات الطوارئ بالحج.

بدوره أعلن قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اكتمال خطة الجوازات لمرحلة القدوم لاستقبال ضيوف الرحمن بقدوم (1،604،772) ضيفًا من ضيوف الرحمن من خارج المملكة لأداء فريضة الحج، ووصول (238,708) مستفيدين من مبادرة طريق مكة، مؤكدًا تقديم الدعم والمساندة لجميع الجهات المشاركة في موسم الحج بالمشاعر المقدسة إيماناً بأهمية العمل التكاملي.