كأس مصر.. طلائع الجيش والبنك الأهلي إلى شوطين إضافيين

سيطر التعادل الايجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

لجأ الفريقان الي الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل.

أحرز كريم طارق هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد خطأ في التمرير من الحارس محمد أبو جبل فوصلت الكرة إلى مصطفى الخواجة فمرر إلى كريم طارق المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة ارتطمت بمدافع البنك الأهلي محمود الجزار لتسكن الشباك

بينما أحرز أحمد ياسر هدف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر برأسية من منتصف منطقة الجزاء .

ويلتقي الفائز من المباراة فريق بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر