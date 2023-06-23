إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق ( القاهرة - الإسكندرية)، بالطريق الصحراوي، بعد مدخل مدينة السادات الكيلو 132 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون.

أسفر الحادث عن إصابة كل من أشرف على السيد، 52 سنة، محمد عبده جاد الرب، 28 سنة، حسن جمال السيد، 30 سنة، يوسف عبد الله محمد عبد الله، 17 سنة، عيد عبد الله الطاهر، 39 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابون جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون التخصصي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.