قتلى وجرحى إثر هجوم لقوات الدعم السريع على الشرطة السودانية في كردفان

كشفت مصادر عن مقتل 3 عسكريين من قوات الاحتياطي المركزي السوداني ومدنيين اثنين، ووقوع عدد من المصابين إثر هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان.

وأضافت المصادر في تصريحات نشرتها “روسيا اليوم” أن عناصر قوات الدعم السريع هاجموا أحد أسواق مدينة الأبيض، مستهدفين مركبتين تابعتين لقوات الإحتياطي المركزي التابع لقوات الشرطة السودانية، خلال توجهها لمقرها بالأطراف الجنوبية للمدينة.

فيما شهدت ولاية القضارف شرقي البلاد، مسيرات شعبية تضامنية شارك فيها عشرات المسودانيين، عقب صلاة الجمعة، لدعم وتأييد الجيش ورفضا لممارسات قوات الدعم السريع.

كما شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أيضا مسيرات شعبية تضامنية. وخرج مئات المواطنين في حي الكلاكلة القبة عقب صلاة الجمعة تنديدا بانتهاكات قوات الدعم السريع، بما فيها أعمال النهب والترويع واحتلال المنازل.

وأطلق القائمون على المسيرات الشعبية تسمية "جمعة الغضب" عليها.