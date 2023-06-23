رسميًا.. ريال مدريد يجدد عقد لاعبه حتى 2027

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق داني سيبايوس حتى عام 2027.

وكان عقد سيبايوس ينتهي في 30 يونيو الجاري، قبل إعلان الريال تجديد عقده لمدة 4 سنوات مقبلة، ليستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو بعد تأكيدات أنه من ضمن خطط الموسم المقبل.

ونشر موقع نادي ريال مدريد الرسمي بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله عن تجديد عقد داني سيبايوس حتى عام 2027، وكتب: «اتفق نادي ريال مدريد وداني سيبايوس على تمديد عقد اللاعب، والذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2027».

ولعب سيبايوس 120 مباراة بقميص الملكي، منذ انضمامه للفريق للمرة الأولى في صيف 2017 مقابل 16.5 مليون يورو.

وخرج اللاعب الإسباني للإعارة في عام 2019 إلى صفوف أرسنال لمدة عامين، ثم عاد للميرينجي ليحقق العديد من الألقاب مع ريال مدريد.

حقق داني سيبايوس 11 لقبًا مع ريال مدريد، لقبان من بطولة دوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى لقبين لكأس السوبر الأوروبي، ولقب الدوري الإسباني ومثله لكأس السوبر الإسباني.