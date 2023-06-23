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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب بمحيط مكتب بريد بمدينة نصر 

الحريق
الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بمحيط مكتب بريد بمدينة نصر ، وتم أتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.


تلقي اللواء محمد عبدالله  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة  اخطارا مفاده  نشوب حريق بمحيط مكتب بريد بالحى العاشر بمدينة نصر ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وإسعاف ، وتبين نشوب حريق بالطابق  بكابل كهرباء  ، وتم اخماده دون وقوع أي إصابات  ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ، وأمر اللواء اشرف  الجندى  مدير أمن القاهرة  باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائى بالكابل .

الإدارة العامة لمباحث القاهرة الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على حريق نشب اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة