السيطرة على حريق نشب بمحيط مكتب بريد بمدينة نصر 

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بمحيط مكتب بريد بمدينة نصر ، وتم أتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.



تلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا مفاده نشوب حريق بمحيط مكتب بريد بالحى العاشر بمدينة نصر ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وإسعاف ، وتبين نشوب حريق بالطابق بكابل كهرباء ، وتم اخماده دون وقوع أي إصابات ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ، وأمر اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائى بالكابل .