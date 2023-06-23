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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بصوره كوميدية.. مصطفى قمر يمازح جمهوره بعد إصابته

مصطفى قمر
مصطفى قمر
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نشر الفنان مصطفى قمر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره جديده له بعد إصابة عينيه ليشارك بها جمهوره.

وظهر من خلال الصوره وهو يمازح جمهوره وعلق عليها "أنا خفيت يا جماعه الحمدلله، بس مش عارف ليه حاسس بزغلله خفيفة، منك لله يا خالد يا سرحان" .

يستأنف الفنان مصطفى قمر تصوير مشاهده من فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، علا غانم، بسمه، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وتيام مصطفى قمر، رنا رئيس، والإخراج على إدريس.

يذكر أن فيلم "حريم كريم" قد تم عرضه منذ ١٨ عام، بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، علا غانم، بسمه، ريهام عبد الغفور، طلعت ذكريا، والإخراج على إدريس.

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IMG_20230623_153742
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