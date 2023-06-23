"خلافات عائلية".. أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو اقتحام شقة بائع بالمعصرة

كشفت اجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة.

ووبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشاكى (بائع متجول – مقيم بدائرة القسم) وتبين قيام (شقيق طليقة المذكور، ونجليه، مقيمين بدائرة القسم) بالتوجه لمحل سكن الشاكى والتعدى عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.