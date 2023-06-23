مطار مرسى علم يستقبل 126 رحلة طيران تقل آلاف السائحين

يستقبل مطار مرسى الدولي 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر وصول 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأوروبية على مدار الأسبوع المقبل بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجاري والذي سجل 118‪ رحلة طيران.

وأشار إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم لاستقبال ما يقرب من 28 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة من دول أوروبا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وإنجلترا ولوكسمبرج و بولندا و سلوفاكيا.

وأوضح أرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 80 % وتأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في المقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق مرسى علم.

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