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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: ما تحقق بخصوص دعم الدول الأفريقية لمجابهة التغيرات المناخية غير كافٍ

السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، تم الذهاب لدول كثيرة، بالعالم من أجل الحديث عن ما تعاني منه القارة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس مذاعة على "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن نتحرك بفاعلية من أجل تحقيق الأهداف، ولفت إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية بخصوص دعم الدول الأفريقية لمجابهة التغيرات المناخية غير كافٍ.

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا للتنمية المستدامة، ولكن هو محفز لها والقارة أكثر تضررًا من التغيرات المناخية، رغم أننا لسنا السبب.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج “نوفي” من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي أن التمويل العادل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.
 

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