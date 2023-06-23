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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة خمسة فلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال على القدس المحتلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب خمسة فلسطينيين بجروح الليلة، في اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه نقل خمسة إصابات إلى المستشفيات، جراء اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال على أهالي بلدة سلوان بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع.
في السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على منازل ومركبات الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله، وسط إطلاق نار على الفلسطينيين، مما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي، وذلك في ظل اعتداءاتهم المستمرة على القرى والبلدات الفلسطينية، بحماية من قوات الاحتلال.

إصابة خمسة فلسطينيين اعتداءات قوات الاحتلال القدس