بشرى سارة لأصحاب المعاشات بداية من الأحد المقبل.. تفاصيل

‏قال الإعلامي محمد علي خير إن هناك توجيها رئاسيا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض والذي أعلن اليوم أن هناك توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك.



وتابع محمد علي خير خلال تصريحات له ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سيتم صرف المعاشات بداية من يوم الأحد 25 يونيو ، وأن عدد مستحقي المعاش حوالي 11 مليون مواطن، يصرفون شهريا 29 مليار جنيه.

وفي وقت سابق أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ التوجيهات الرئاسية صدرت بتبكير صرف معاش شهر يوليو قبل بدء عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 25 يونيو بدلا من أول يوليو المقبل لأنه يصادف منتصف عطلة العيد، والبنوك لا تعمل في هذا الوقت، مشددًا على أن هذا القرار لفتة رائعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «اعتبارا من يوم الأحد 25 يونيو ستكون المعاشات متاحة على جميع ماكينات الصرف الآلي لكل الشرائح، وتكلفة معاشات شهر يوليو نحو 29 مليار جنيه، وأصبح الـ11 مليون مستحق للمعاش معهم كروت atm، كما ان هناك إمكانية لتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية».