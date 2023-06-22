فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور عقب الفوز على السكة الحديد 2-0، في دور 32، بينما صعد بيراميدز عقب الفوز على فريق راية 2-0 في دور الـ32 من البطولة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق -وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد صادق - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود أوكا.