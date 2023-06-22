بعد نجاح بطولة العريش.. اتحاد الألعاب الترفيهية يخطط لتكرار التجربة في جميع المحافظات

كشف أحمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية عن خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم والتي استضافتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لأول بعد بعد غياب 20 عام.

وأضاف البكري أن الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية يقوم خلال الفترة المقبلة علي زيادة عدد البطولات في مختلف المحافظات لاسيما وأن تلك الألعاب تتمتع بقاعدة عريضة من الممارسين لها.



ووجه أحمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم والمستمر لكافة الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن البطولة شهدت إقبالا كبيرا في ظل رعاية الوزارة ومشايخ ورؤساء القبائل بشمال سيناء.

وأكد البكري على سعادته بإقامة اول بطولة في شمال سيناء خاصة خاصة بعد حفاوة الاستقبال من المسؤولين في المحافظة وتوفير كل الإمكانيات لإنجاح البطولة وظهورها بالمظهر اللائق.



ومن جانبه أعرب محمود عبد العزيز مدير الاتحادات النوعية عن سعادته بالتواجد علي أرض الفيروز بالعريش، مشيرًا إلى انه لمس السعادة في قلوب كل المتواجدين سواء أهل سيناء او القادمين من القاهرة وباقي المحافظات وهو ما يدل علي الشعار التي قامت عليها البطولة الا وهو "وطن واحد".

واكد عبد العزيز علي أهمية إقامة البطولات المختلفة من كل حين واخر في محافظات متنوعة لأن ذلك حق للشعب المصري كله ليفخر بأبنائه الرياضيين.



وبخصوص البطولة قال مدير الاتحادات النوعية ان البطولة لاقت استحسان جميع المشاركين وشهدت منافسة شرسة حتى حسم اللقب، متمنيا استمرار زيادة شعبة اللاعبين في الألعاب الترفيهية وخاصة ان مصر تمتلك العديد من المواهب.

وأعرب الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية عن سعادته باستضافة العريش لفعاليات بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، تحت شعار مبادرة وطن واحد التي تستضيفها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء محافظة شمال سيناء.

وأكد مطر أن الأجواء في سيناء كلها وليست العريش فقط تعبر عن حالة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة معربا عن ترحيبه بحضور العديد من نجوم الفن و الرياضة و المجتمع للاستمتاع بأجواء العريش الجميلة.

وأقيمت البطولة تحت شعار مبادرة وطن واحد بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم 100 لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل اسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء أحدى البطولات المؤهلة مباشر لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.