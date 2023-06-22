السبت.. مركز طلعت حرب الثقافي يناقش "دور الموسيقى في المجتمع"

يعقد مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان: "دور الموسيقى في المجتمع والتواصل بين الشعوب"، وذلك في الخامسة من مساء السبت المقبل، الموافق 24 يونيو الجاري، بمقر المركز في السيدة نفيسة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تستضيف الندوة كل من: الفنان ناصر الحاج، وشمس حسين، من النوبة، وسيف الدين سليمان، من السودان، ومحمد المخزومي، من ليبيا، وموجدة أمانية، من أندونيسيا، وعدنان محمدو، من موريتانيا، ومجنومو منوولير، من جنوب السودان، ومحجوب حامد، من إريتريا، وتدير الندوة عازفة البيانو الدكتورة عفاف طلبة، أستاذ بقسم البيانو بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون.

كما تتخلل الندوة فقرة فنية لفرقة "براعم شمس النوبة"، أداء آلاء امام على آلة القانون، وريكو مهدي على آلة الساكس.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.