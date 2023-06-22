بعد انقطاع 90 دقيقة.. عودة خدمات الكهرباء والإنترنت بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عودة تشغيل التيار الكهربائي والإنترنت في جميع القرى والمدن بالمحافظة بعد انقطاع دام لمدة ساعة ونصف ساعة.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، إنه حدث اختفاء جهد في مغذيات المحافظة من مصدري التغذية وهما خط نجع حمادي - أبو طرطور بالخارجة، والثاني توشكى العوينات - بلاط، وجرى تنسيق العمل مع شبكات التغذية وعودة الجهد مرة أخرى وإعادة تشغيل التيار الكهربي مرة أخرى واستقرار وانتظام التيار الكهربي.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة مع تفعيل غرفة مواجهة الكوارث والأزمات، وهي في حالة انعقاد دائم للمتابعة المستمرة مع مسئولي الكهرباء، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين تحسبًا لحدوث أي طارئ.