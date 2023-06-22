وزير الري: الدول الأفريقية تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تحتاج لتحسين عملية الإدارة

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حفل تكريم ١٥ من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت عنوان "إدارة أنظمة الري ، والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" ، وذلك بحضور السفير مهند صالح الياجوزى من الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية ، والدكتور أحمد المقص من هيئة سلامة الغذاء بالاتحاد الأفريقي.

ورحب الدكتور سويلم بالمتدربين الأفارقة مهنئاً بإجتيازهم للبرنامج التدريبي ، ومعرباً عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة ، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تحتاج لتحسين عملية إدارة المياه بها وهو ما تساهم فيه مصر من خلال توفير البرامج التدريبية لرفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه بالدول الإفريقية .

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر للجهات الممولة للبرنامج وهى الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية ، وهيئة سلامة الغذاء التابعة للاتحاد الإفريقى .

وأشار لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير أمام العديد من الدول الافريقية خاصة مع نقص القدرات البشرية بالدول الافريقية القادرة على التعامل مع تغير المناخ ، مشيرا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى لسعى مصر وبنجاح لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس الماضى ، هذا بخلاف ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلى من مشروعات واجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول .

وأشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية ، على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن وهو مايشير لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر .

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج التدريبى ينعقد من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN ، والذي تم تدشينه مؤخرا تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه ، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزا إفريقيا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

وأكد الدكتور سويلم على سعى مصر لدعم الدول الافريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الافارقة AMCOW في دورتها الحالية لعامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، موضحا أنه تم صياغة عدد (٦) حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe ، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة .

وأشار الدكتور سويلم لما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الافريقية الشقيقة إعتماداً على الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

وأشار المتدربين - فى كلمة ألقاها عنهم أحد المتدربين - لما إكتسبوه من خبرات هامة خلال البرنامج التدريبى وزيارة المشروعات المائية المنفذة فى مصر ، مؤكدين على حرصهم على العمل جاهدين على تحسين عملية إدارة المياه فى بلادهم ، مع توجيه الشكر للمنظمين و "المركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخى" .

الجدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى خلال الفترة من ( ١١ - ٢١ ) يونيو الجارى بمشاركة عدد (١٥) متدرب من (١٤) دولة إفريقيه هى (بتسوانا - بوروندى - كاميرون - اريتريا - كينيا - ليسوتو - ليبريا -مالاوى - نيجيريا - رواندا - جنوب إفريقيا - جنوب السودان - جاميبيا - زيمبابوى ) .

وقام بتقديم التدريب مجموعة من الخبرات الفنية المتميزة من وزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه وجامعة القاهرة ومركز البحوث الزراعية ووزارة البيئة .

تناول البرنامج موضوعات متنوعة حول الإدارة المتكاملة للمياه ونظم الرى الحقلى وقانون الموارد المائية والرى وروابط مستخدمى المياه وإدارة المياه الجوفية وتصميم وتشغيل الطلمبات والتكيف مع التغيرات المناخية فى مجال الزراعة وإدارة نوعية المياه وتصميم نظم الرى الحديث ونظم المعلومات الجغرافية ، كما تضمن البرنامج عدة زيارات حقلية لمشروعات الرى الحديث والصرف المغطى بالفيوم والاجتماع مع أحد روابط مستخدمي المياه ، وزيارة محطة مركز البحوث بوادى النطرون ، وزيارة مركز المعلومات ومركز التنبؤ بالوزارة .