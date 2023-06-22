أسباب تأجيل افتتاح معرض الشيخ الشعراوي

كشف الكاتب الساخر عماد جمعة، رئيس الملتقى العربى للكاريكاتير، عن السبب الحقيقى وراء تأجيل افتتاح معرض الاحتفاء بالشيخ الشعراوي، والتى كان المقرر انطلاقه أمس الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة السادسة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير.

وأوضح "جمعة" أن التأجيل جاء لأسباب تقنية ومشكلة حدثت فى الكهرباء قبل ساعات من الافتتاح، بعد ان تم تعليق الأعمال بقاعة صلاح طاهر.

وكان من المقرر أن يعرض لأول مرة، بالملتقى العربى للكاريكاتير، مقتنيات نادرة لفضيلة الامام الشيخ الشعراوي، والتي شارك بها الإعلامي الكبير حسام عبد الهادي.

والجدير بالذكر ان الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، تحتفي بالشيخ الشعراوي، بمناسبة مرور ربع قرن على وفاته، وذلك خلال فعاليات الملتقى العربي للكاريكاتير في دورته السادسة، بدار الأوبرا المصرية، ويستمر لمدة 8 أيام.