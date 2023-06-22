نجاح باهر.. تعليم الكبار بالأقصر يحقق مستهدف 13645 شخصًا بنسبة 124%

أعلن خالد محمد شمس الدين مدير عام تعليم الكبار بالأقصر، اليوم الخميس، أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالأقصر، نجح في تحقيق المستهدف بنسبة 124%، حيث أن مستهدف عام 2022/ 2023، هو 11000 شخص، واستطاع الفرع أن يحقق مستهدف 13645 شخص.

وأضاف شمس الدين، أن الهيئة تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية، لدعم الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر ضرورة مشاركة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بقضية محو الأمية وفتح باب الشراكة مع المجتمع المدني، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنسيق الجهود المجتمعية مع الأجهزة ومديريات الخدمات بالمحافظة للاستمرار في تحقيق نتائج متميزة في محو أمية الأميين بنطاق المحافظة.