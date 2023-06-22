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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية  مقيمين بمحافظة القاهرة حال إستقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - طبنجة معدله مطموسة الأرقام، عدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت - مبلغ مالى   - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية القاهرة ضبط شخصين قسم شرطة المرج