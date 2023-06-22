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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دير مارمينا العجائبي: الأنبا كيرلس بخير وبصحة جيدة

صورة من بيان الدير
صورة من بيان الدير
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أصدر دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط، بيان عن الأنبا كيرلس أفا مينا، وجاء نصه كالآتي: أثناء دخول نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، يوم  الأربعاء ۲۰۲٣/٦/٢١، عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالمدينة الأثرية (أبو مينا) تعثرت قدما نيافته مما أدى إلى كسر في عظام الكف الأيمن.

وأضاف البيان الصادر عن الدير ونشرته الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأنه تم  نقل الأنبا كيرلس آفا مينا إلى المستشفى لإجراء جراحة بسيطة في اليد. 

واختتم الدير بيانه بهذه الكلمات: نطمئنكم أن نيافة الأنبا كيرلس بخير وصحة جيدة، طالبين صلواتكم

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دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالمدينة الأثرية أبو مينا كسر