إبراهيم رمضان لـ«صالون التنسيقية»: يجب زيادة طرح الصكوك والسندات لتعزيز الإيرادات.. وضرورة تفعيل قانون المالية الموحد

قال المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أسباب أثرت على العالم أجمع وأصبحت معظم الدول لديها ديون حتى الدول الكبيرة، وتتلخص هذه الأسباب في الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد، وهي أسباب جعلت الحكومات تفكر في ضبط وترشيد الإنفاق.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني والتي تناقش موضوع "الدين العام"، وتناول تفاصيل المناقشات التي دارت بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.



وتابع رمضان: "هيكل الموازنة العامة للدولة ٣٣.٣٪؜ فوائد، و١٩.٣٪ ؜أجور وتعويضات، والسلع والخدمات ٨.١٪؜ والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ١٧.٢ ٪؜ ".

وأضاف رمضان أن وزارة المالية تعمل على ميكنة الهيئات الاقتصادية بوجود لجنة تنسيقية من كافة الهيئات دورها عمل حوكمة لهذه الهيئات الاقتصادية، وأشار إلى أن أكثر الهيئات تحقيقا للربح هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أن الاستدامة في سداد الدين أهم العوامل التي يقاس بها قدرة الدول.

وأكد على ضرورة زيادة طرح الصكوك والسندات لأنها تعزز الإيرادات، وأن تكون الصكوك طويلة الأجل، بالإضافة إلى ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي وحصره بطرق غير مباشرة.

وأوصى بضرورة وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر علي المديونية مع الاستمرار في زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تقليص والحد من الإعفاءات الضريبية واستبدالها بحوافز نقدية، وتفعيل قانون المالية الموحد لدعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر للحد من التغيرات المناخية، والتوسع في استهداف إصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات كلفة أقل، وتدشين منصة قومية تتضمن كافة المشروعات ذات العلاقة بتحقيق التنمية المستدامة.

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدى ياسين، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.