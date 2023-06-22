رئيس «بحوث الصحراء» يتابع مع قيادات وشباب الباحثين جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالأراضي الصحراوية

عقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعًا بقيادات المركز وشباب الباحثين بالمركز نقل تحيات الوزير على المجهود الجاد الذي بُذل خلال الفترة الماضية، ودعا الجميع إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء مع التأكيد على الدعم الكامل للوزير للدراسات والبحوث التطبيقية التي تنفذ على أرض الواقع.

واستعرض "زغلول" بعض المحاور التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية تمثلت في تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، وتطوير منظومة البحوث والدراسات العلمية، وكذا تطوير منظومة المشروعات الممولة من جهات محلية أو دولية، وتطوير المحطات البحثية وبيئة العمل بها ووجه بضرورة تكثيف تواصلها مع المجتمعات المحلية من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في تلك المناطق.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء على أولويات أجندة العمل بالمركز خلال الفترة القادمة يأتي في مقدمتها الالتزام الكامل في تنفيذ تعليمات وزير الزراعة بالمشاركة في المبادرات الرئاسية التي تدخل ضمن اهتمامات عمل المركز، وتقديم تقارير دورية فيما يتم تنفيذه بكل مبادرة من هذه المبادرات، وتكثيف التعاون مع الجامعات والقطاعات الأخرى بالوزارة.

وشدد "زغلول" على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل أي عقبات وسلبيات تواجه تنفيذ محاورها وضرورة التواصل بصورة جيدة بين الشعب والأقسام العلمية المختلفة والمحطات البحثية للعمل كمنظومة متكاملة في سبيل تلبية احتياجات مزارعي الصحراء.

كما بحث الاجتماع عدد من الملفات الهامة منها: إيجاد الحلول غير التقليدية في حل مشكلات نقص الأعلاف في مصر بالإضافة إلى ملف التغيرات المناخية والتصحر، وأشار إلى إنتهاء المركز من وضع إستراتيجية علمية لمواجهة التصحر، مطالبا الباحثين بضرورة إيجاد المزيد من الحلول العملية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

واستعرض الاجتماع أيضا تفاصيل منظومة العمل بالمركز خلال الفترة المقبلة مؤكدا على ضرورة المتابعة الدقيقة لانتظام السادة العاملين في أماكن عملهم ورفع معدلات الأداء.

وعلى هامش اللقاء استمع" زغلول" لآراء وأفكار الباحثين في المحاور التي تم تناولها، وكذلك فيما يتعلق بالتحديات والعقبات التي تواجههم ووعد بالعمل على حلها في أسرع وقت للارتقاء بمنظومة العمل البحثي والإداري بالمركز.

وفي نهاية الاجتماع كرم " رئيس المركز " عدد ( 10) من النماذج الناجحة من الباحثين والباحثات بالمركز في مجال النشر الدولي وفقا لتوجهات الوزارة لإظهار النماذج الناجحة تقديرا لجهودهم المتميزة وتحفيزا لأقرانهم من العاملين في مختلف المواقع بالوزارة والقطاعات التابعة لها.