بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أُصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق( القاهرة - الإسكندرية)، الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص بينهم 3 طالبات، مصابين بكسور جروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "إيمان جمال مصطفى، 25 عامًا، طبيبة، مقيمة دسوق بكفر الشيخ، إسراء جمعة شاهين، 22 عامًا، طالبة، أنصاف صبحي عبدالفتاح، 21 عامًا، دعاء محمد السيد، 22 عامًا، طالبة، سعيد صلاح عطية، 33 عامًا، أحمد خميس حسن، 29 عامًا"، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.