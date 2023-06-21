وكيل رياضة القليوبية يشهد ختام أنشطة إدارة النشء

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء اليوم الاربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، فاعليات ختام أنشطة ادارة النشئ بالقليوبية، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والذى تم تنفيذه بمركز شباب قليوب.

جاء الاحتفال بحضور المحاسب حسين عشماوى،رئيس مجلس ادارة مركز شباب قليوب،الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام، وهانى جميل مدير ادارة النشء، والدكتور ناصر تكفه مدير ادارة التعليم المدنى والبرلمان ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المديرية.

تضمن الاحتفال الترحيب بالحضور بالموسيقى النحاسية والاعلام، ثم حضور طابور عرض المجموعات ومشاهدة المعارض والنماذج والمخيمات لكل مجموعة، زيادة معرض الفنون التشكيلية ، وبدأت فقرات الحفل على ارض المسرح بالسلام الجمهورى، فقرة القران الكريم، يليها كلمات الترحيب وعروض فقرات موسيقية متنوعة لفريق الموسيقى النحاسية، فقرة شعرية ومنوعات، اوبريت حلاوة شمسنا، مسرحية بعنوان (اغنية على الممر )، عرض سمر لكشافة منطى،اوبريت بلدى يابلدى، عرض رياضى، واختتم الاحتفال بتكريم للمتميزين فى الأنشطة على مدار العام.

وفى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور، مشيرا إلى أن احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية بختام الأنشطة يأتى تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، لعرض انجازات الدولة ممثلة فى الخدمات والانشطة والانجازات التى تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى التوسع والعمل المتواصل فى كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لاستراتجية وزارة الشباب والرياضة والتى تأتى من رؤية الدولة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الصبروط أن البرنامج تم اعداده ليشمل عروض رياضية وفنية، وتكريم للمتميزين وعرض انجازات كل قطاع خلال العام الحالى، ومشاركة كافة الادارات الفنية والفرعية، والاحتفالات اليوم بمركز شباب قليوب، وحفل ختام أنشطة إدارة النشء على مستوى المحافظة، وتتوالى الاحتفالات تباعا وبشكل يومى للادارات الفنية، يعقبها وختاما أنشطة وانجازات مكتب قادرون باختلاف على مسرح هيئة الشبان ببنها يوم الخميس 22 يونيو الجارى.

وعلى الجانب الاخر نقلت جيهان حنفى تحيات الدكتور أشرف صبحى،وزير الشباب والرياضة للحضور مؤكده إلى أن استراتيجية الوزارة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى بضرورة الاهتمام بفئة ابنائنا وبناتنا من النشء والعمل على تنمية الوعى لديهم وتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم باعتبارهم امل المستقبل وفقا لرؤية الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن هذه الانشطة تاتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتجدر الاشارة الى ان الاحتفالات يتم تنفيذها يوميا خلال الأسبوع الحالى بواقع حفل لكل ادارة فنية فى تمام الساعه السادسه مساءا وفقا للبرنامج الزمني واماكن التنفيذ.