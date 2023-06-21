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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفتت

الكاتبة الصحفية عضو
الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي
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قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن ثورة 30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت، وكانت التقارير الإعلامية في الصحافة الغربية تتوقع تفتت مصر.

وأضافت خلال استضافتها على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها تربت على أن مصر نفتديها بحياتنا، وذكرت أن شقيقها تطوع مع الفدائيين، فقالت والدتها لوالدها أخشى أن يموت، فأجابها "يموت، هو مش أحسن من اللي راحوا في سينا".

وأوضحت أنها أيقنت أن الجماعة الإرهابية خطر على مصر حين وجدتها تريد لمصر أن ترضخ لدول أخرى لاعتبارات دينية، بينما الأمة لا تقوم على أساس الدين، ومن يقتحم بيتي أيا كان دينه لن أقبله، وهم يريدون تفتيت مصر على أساس ديني.

الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي 30 يونيو الجماعة الإرهابية