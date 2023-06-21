رسالة وداع عاطفية من كانتي إلى تشيلسي

ودع الفرنسي نجولو كانتي، جماهير ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي، برسالة عاطفية بعد انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد اتحاد جدة مع كانتي لمدة 3 سنوات، بعد اجتياز لاعب خط الوسط الكشف الطبي بنجاح، ليصبح ثاني صفقات العميد في الميركاتو الصيفي الحالي بعد مواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق.

وكتب كانتي، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «وداعا لتشيلسي.. حان وقت بداية فصل جديد في مسيرتي الاحترافية».

وأضاف: «لكن قبل ذلك، من المهم جدا أن أشكر عائلة تشيلسي الرائعة والجميلة الجماهير، اللاعبين، المدربين، الطاقم الطبي، أعضاء مجلس الإدارة، وجميع من كانوا معي خلال الـ7 مواسم الماضية في هذا النادي الأسطوري».

وتابع كانتي: «ذكريات جيدة، انتصارات عظيمة وألقاب لا تنسى حققتها بجانبكم. من أعماق قلبي، شكرًا جزيلًا، لن أنساكم أبدا».

وواصل بطل العالم 2018: «بالطبع، وأخيرا وليس آخرا، أشكر عائلتي وأصدقائي الذين كانوا دائما بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة. ولا يمكنني نسيان وكيلي، كريم، ومستشاري رشيد وإدريس الذين قدموا لي دعما ثمينا منذ بداية مسيرتي وشكلوا جزءا كبيرا من نجاحي».

وأتم نجولو كانتي: «لم تكن هذه الفترة الأخيرة سهلة بالنسبة لنا ولعائلتنا، لكن استطعنا البقاء متحدين لمواجهة الشائعات والأكاذيب. أراكم قريبا في مغامرات جديدة على أرض الملعب مع الاتحاد والمنتخب الفرنسي».