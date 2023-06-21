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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التحرير الفلسطينية" تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في البت في جرائم الاحتلال

الوزير حسين الشيخ
الوزير حسين الشيخ
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طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالتسريع في البت بالملفات المحالة إلى المحكمة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، إنه لم يعد مقبولا التسويف والمماطلة والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية، وخضوعها لإرادات سياسية من قوى عظمى.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم قتل وهدم بيوت وحرقها واقتلاع وحرق حقوله على مرأى ومسمع من كل العالم، داعيا إلى عدم تضييق الخيارات أمام الشعب الفلسطيني، ومشددا على أنه آن الأوان لمواجهة حكومة إسرائيلية يمينية عنصرية تستبيح كل شيء بلا رادع دولي.

 

منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي