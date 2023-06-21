رئيس البورصة : نعمل على تطوير مؤشرات السوق

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة تعمل علي تطوير مؤشرات سوق الاوراق المالية مشيرا إلي أنه بجري دراسة استحداث مؤشرات جديدة .

وأوضح رئيس البورصة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستعراض الأنشطة والمستجدات لأداء البورصة خلال النصف الأول من العام، أن البورصة تدرس إلغاء المؤشرين متساوي الاوزان EGX70. و EGX100، وتطوير مؤشر EGX 50، لما يتناسب مع متطالبات سوق الاوراق المالية.

وأكد إنه يتم دراسة إمكانية إستخداث مؤشر جديد “الاستدامة الافريقي” ، سوف يتم إطلاقه في أقرب وقت بمجرد الانتهاء من وضع معايير القياس الخاصة به.