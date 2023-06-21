رئيس البورصة: الإعداد لحملة ترويج خلال أشهر الصيف لجذب شريحة جديدة من فئات المستثمرين

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه يجري الإعداد لحملة ترويج خلال أشهر الصيف لجذب شريحة جديدة من فئات المستثمرين، خاصة شباب الجامعات، والذين لديهم القدرة لتحمل مخاطر الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأوضح الدكاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لعرض الأنشطة والمستجدات لأداء البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري، أن سوق الأوراق المالية نجح في جذب 202 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من 2023.

وأضاف أن الجهود الترويجية التي تقوم بها إدارة البورصة ساهم في إعادة مستثمرين قدامي لسوق التداول، مؤكدا أن عدد الأكواد التي تم تفعليها مؤخرا بلغت 22 ألفا ليصل إجمالي المستثمرين الجدد والمكودين إلى 224 ألف بنهاية الستة أشهر الأولى من 2023.