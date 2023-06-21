محافظ مطروح يبحث مطالب وشكاوى المواطنين ويوجه بحلها.. صور

عُقد لقاء خدمة المواطنين الدورى برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء ومديري القطاعات الإدارات المعنية بالمحافظة، استمرارا لجهود المحافظة وحرصا على اللقاء الدورى مع المواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والإسراع في حلها وإزالة المعوقات.

وتم الاستماع عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار الحرص على التواصل المستمر لبحث مطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين، لعدد ١٩١ مستفيدا بإجمالي مبلغ ٢،٠١٣ مليون جنيه، وذلك ضمن مساعدات مالية وعلاجية متنوعة لعدد ٨٠٥٦ حالة بتكلفة ٥،٣ مليون جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٣٣٧١٨ طلبا من إجمالي ٣٣٨٥٣ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ ٩٩،٦%.



وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى ورد الجهة المختصة، وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن لسرعة إنهاء إجراءات حصول أحد المواطنين بمدينة الحمام على معاش تكافل وكرامة مع تعديل البيانات وفقا لإقامة المواطن الحالية وتعديلها على المنظومة، كما اطمأن على حل مشكلة معاناة مواطن وزوجته من أهالي سيوة واستئناف صرف معاش تكافل وكرامة.

كما وجه محافظ مطروح لرئيس مدينة مرسى مطروح بمتابعة تنفيذ أعمال تسوية الشوارع بمنطقة مينا حشيش بعد إنهاء استعدادات وتسوية الشواطئ وسيتم تركيب كشافات الإنارة فور توافرها والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوصيل وصلة خط المياه فور توفير المستلزمات للمستفيدين.

كما وجه محافظ مطروح بالدفع بلجنة غدا الخميس لمنطقة عزبة الحاج على لمراجعة أسباب عدم وصول المياه لعدد من المنازل خلف مدرسة جمال عبدالناصر، وكذلك لمنطقة العراوة وسرعة إنهاء المشكلة، وكذلك التوجيه لشركة الكهرباء بمراجعة ومعاينة إمكانية تحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات أرضية بعزبة الحاج على وفقا للمقايسات.



كما وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالضبعة بمراجعة مشكلة تجمع أولا موسى وأولاد شندي بالضبعة، وكذلك بمدينة سيوة لسرعة بحث وإنهاء مشكلة قرية أغورمى ودراسة المقترحات لزيادة ضخ المياه هناك وإنهاء مشكلة الأهالي.

محافظ مطروح يبحث مطالب وشكاوى المواطنين

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