“جودة التعليم”: اعتماد 148 مدرسة.. ومهلة لاستيفاء القصور لـ16 أخرى

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم الأربعاء اجتماعًا برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس؛ حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمؤسسات وبرامج التعليم العالي، ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، والتعليم الأزهري.

تم اعتماد عدد 8 كليات و23 برنامج تعليم عالي، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهرى فقد تم اعتماد كلية تابعة لجامعة الأزهر.

كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لكليتين و7 برامج تعليمية.

فيما يتعلق بعدم الاعتماد، تقرر عدم اعتماد كلية واحدة و 2 برنامج.

وفيما يختص بمؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزراة التربية والتعليم فقد تم اعتماد عدد 148 ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لـ 16 مدرسة.

وبالنسبة للمعاهد الأزهرية تم اعتماد 69 معهدا أزهريا مع منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمعهد أزهري واحد.

وعقب الاجتماع أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رئيس المجلس أن الوصول الى مستويات عالية من جودة التعليم وفق أهم وأبرز المعايير العالمية يظل هدفا سنعمل جاهدين من أجل تحقيقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.

وقال عشماوي إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر حول أهمية التعليم وجودته من أجل مستقبل أفضل لمصر سيظل حافزا قويا لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع بما يحقق فعليًا رؤية مصر 2023.

وأشار عشماوي إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمه من دعم لمؤسسات التعليم المختلفة لتهيئتها للاعتماد وكذلك تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات.