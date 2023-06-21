استئصال ورم سرطاني يزن 30 كجم من معدة مريض بمركز أورام طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فى إستئصال ورم ضخم يزن ٣٠ كيلو جرام، من معدة مريض يبلغ من العمر ٦٣ عامًا.

وضم الفريق الطبى الدكتور عصام الشيخ استشارى جراحة الأورام بالمركز، والدكتور عمرو الجوهرى اخصائي جراحة الأورام، والدكتور أحمد شتا، طبيب مقيم بالمركز، إلي جانب طاقم تخدير مكون من الدكتور محمد نبيل استشارى التخدير، والدكتور فكتور فايز اخصائي التخدير، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

وقال الدكتور عصام الشيخ، أن المريض كان يعاني من تضخم شديد بالبطن وصعوبة في التنفس وانسداد في الحالب، وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ساركومي ضخم في الجهه اليمني للبطن والورم متشعب إلى الكلي اليمني والقولون الصاعد والمستعرض، لافتا أنه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من ٣ ساعات، ووضع المريض تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته الصحية.

من جانب آخر أعلن الدكتور محمد شوقي الموافي مدير المركز، عن وجود خطة تطوير شاملة داخل المركز، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين علي المركز، وذلك في إطار سعي أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى الأورام.