الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها فى مكافحة جرائم السرقات

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها فى مكافحة جرائم السرقات وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل ، وضبط بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سماعة) مجهولين المصدر وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف " بإستخدام الدراجة المضبوطة ، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص و 3 سيدات لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وضبط بحوزتهم ( 6 هواتف محمولة – مبلغ مالى) مجهولين المصدر ، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـة .

ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها ، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب (3 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشاد همـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة .

ضبط ( 3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر ، لقيامهم بسرقة (معدة حفار) بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك من أحد الأشخاص عقب إيهامه على التعاقد معه بإحدى الشركات ، وتم بإرشادهم العثور على الحفار لدى مالك ورشة دوكو ، وبسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة ، وبإستدعاء المجني عليــــه تعرف على المعدة واتهمهم بالسرقة .

ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية ومبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق ، وتم بإرشادها ضبط (مشغولات ذهبية - مــبلغ مالـى) وأقرت بأن تلك المضبوطات من مُتحصلات واقعة السرقــة والمــبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المشغولات الذهبية لدى عميليهـــا "سيئى النيــة" (مالك محل مصوغات ذهبية ومالك ورشة ذهب) تم ضبطهما وبحوزتهما باقى (المشغولات الذهبية) المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.