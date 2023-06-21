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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يشدد على سرعة الانتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بقرى المحافظة

محافظ المنيا يشدد
محافظ المنيا يشدد على سرعة الانتهاء من تطهير شبكات الصرف
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شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب صيانة الكهرباء وأعمدة الإنارة بقرى المحافظة، لتحسين الظروف المعيشية والحياتية اليومية للمواطنين وخاصة في القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، أعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، استمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي بشارعي بورسعيد والجمهورية بحي جنوب ، بالإضافة إلى تطهير الترع بالوحدة المحلية لقرية الحسينية ورفع مخلفات التطهير بقرى الغرباوى والمودة والجندية، حفاظاً على الصحة العامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بشلقام مع تركيب لمبات موفرة.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بالقيس قامت بتمهيد طريق الجنزير وبين الجناين وشارع الموقف لرفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة السير، علاوة على استمرار أعمال النظافة بأحياء : شمال وشرق وجنوب، والوحدات القروية : بنى على و القيس و أبوجرج ، مع رفع مخلفات الأسواق ورفع كفاءة منظومة النظافة.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع كفاءة منظومة النظافة القري الاكثر احتياجا بني مزار تطهير شبكات الصرف الصحي