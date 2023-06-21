أسامة ربيع: تطوير القطاع الجنوبي سيكون حجر الزاوية لاستكمال ازدواجية المجرى الملاحي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تطوير القطاع الجنوبي أمر غاية في الأهمية، حيث سيتم عمل قناتين في البحيرات المرة الصغرى بما سيسمح بزيادة عدد السفن الموجودة داخل المجرى الملاحي من 6 لـ8 سفن، موضحا أن تطوير القطاع الجنوبي سيكون حجر الزاوية لاستكمال ازدواجية المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأضاف “أسامة ربيع” خلال كلمته في مؤتمر صحفي بشأن القناة ومشروعات التطوير نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن التطوير في القطاع الجنوبي تعرض للتأجيل أكثر من مرة ولكن تم اتخاذ المجازفة والبدء فيه لتحقيق مصلحة القناة.

وتابع أسامة ربيع، أن القطاع الجنوبي يشهد اعمال تطوير كمشروع قومي لقناة السويس، لافتا إلى أنه يجري العمل على زيادة الأعماق ويكون لدينا قناتين في هذا الجزء، الأمر الذي يمثل 17% زيادة في استيعاب القناة للسفن.

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