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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بترويج المخدرات عبر الفيس بوك بحدائق القبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم الأربعاء، حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها عبر موقع "فيس بوك"  15 يوما على ذمة التحقيقات وعثر بحوزته علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح ناري قبل ترويجهما على عملائه بدائرة القسم.

تعود الواقعة فى إطار كشف حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ادعاء صاحب الحساب المشار إليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة. 

بإجراء التحريات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه ( مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات -  فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته  اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات قسم شرطة الوايلى مخدر الحشيش مخدر الهيدرو جنح حدائق القبة