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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني لديه سبل كثيرة لتقليل الإنفاق

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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تحدث هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة حول أهم مقترحات الحوار الوطني لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، قائلا “لدينا سبل كثيرة لتقليل الإنفاق منها الإصلاحات الهيكلية للحكومة وأولويات الإنفاق، وإصلاح الخلل المتعلق بالإنفاق”.
وأضاف هشام عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن جلسات الحوار الوطني تعمل على إعادة النظر فى بعض المشاريع القومية وبعض المشاريع التى ليس لديها عائد استثمارى، موضحا أنه من سبل الترشيد العمل ضمن الشمول المالى، بحيث أن هناك موارد كثيرة يمكن أن تدخل للدولة.
تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن من ضمنها أيضا الإنفاق الحكومى نفسه، لأننا ننفق على أشياء كثيرة ليس لها عائد استثمارى، موضحا أنه كى نزيد الأمان الاجتماعى يجب أن ننظر إلى الضرائب على الدخل، وهيكلة الدعم والتأكد أنه يذهب لمن يستحق.

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