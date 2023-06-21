تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، في جميع البنوك العاملة في سوق الصرف المصري.

ويرجع استقرار سعر صرف الدولار في مصر، نتيجة استقراره عالميا بعد قرار لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى 5.25%، ويأتي ذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت لـ4% مقابل 4.9% في مايو الماضي.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الأمريكية عند 5% و5.25% على التوالي، لتشهد معدلات الفائدة الأمريكية تثبيتًا عند أعلى مستوى منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية.

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي على سعر لشراء الدولار اليوم مسجلا نحو 30.90جنيه للشراء و30.95جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، بداية اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصري نحو 30.84جنيه للشراء و30.96جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا،

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا،

وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

و ثبت سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا،

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الامريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصري نحو 30.84جنيه للشراء و30.96جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38.90 و39 جنيهًا للشراء، و39.10 و39.20 جنيهًا للبيع.