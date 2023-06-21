رونالدو ينقذ البرتغال أمام أيسلندا في تصفيات يورو 2024

قاد النجم كريستيانو رونالد منتخب البرتغال للفوز على أيسلندا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وانتهى الشوط الأول بالتعال السلبي بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني حاول المنتخب البرتغالي كثيرا على مرمى أيسلندا وكادت المباراة تنتهى بالتعادل لولا تدخل رونالدو لتسجيل هدف في الدقيقة 89، بعدما تلقى تمريرة من إيناسيو ليسددها في الشباك، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود ويحتسبه بعد الرجوع إلى تقنية الفار، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال.

وبمشاركته أساسيا في المباراة، بات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يخوض 200 مباراة دولية رفقة منتخب وطني، وكرم الاتحاد البرتغالى لكرة القدم رونالدو، اليوم، لخوضه المباراة رقم 200 بقميص منتخب بلاده.

وبهذا الفوز، واصلت البرتغال احتلال صدارة المجموعة 10 بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بينما تجمد رصيد عند 3 نقاط أيسلندا في المركز الخامس.

