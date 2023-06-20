شاهد| مواطن لوزير الصحة: أخويا عمل عملية قلب من غير ما يدفع جنيه واحد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بصرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى العلمين النموذجى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ وذلك لانضباط العمل وإشادة المترددين بمستوى الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال تفقده لمستشفى العلمين النموذجى، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مستشفى العلمين النموذجي وعدد من المنشآت الطبية.

حيث استوقفه أحد المواطنين، موجها الشكر للمستشفى ولكافة العاملين بها،قائلا:"والله اخويا عمل عملية قلب من غير م يدفع جنيه واحد.. الناس شغالة هنا طول اليوم".

وعقب سماع الوزير لما ذكره المواطن، وجه على الفور بصرف مكافأة شهر للعاملين بالمستشفى.

يأتي ذلك طبقا لخطة التأمين الطبي لفصل الصيف ولمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال هذه الفترة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور شريف الملواني عن طبيعة العمل بالعيادات الصباحية والمسائية العمل بالمستشفي.

وبدأت الجولة للوزير بزيارة أقسام الطوارئ، والعلاج الطبيعي، ووحدة الغسيل الكلوي، ووحدة الرنين المغناطييسي، وأقسام القسطرة القلبية، والرعايات المركزة عامة وأطفال ومتوسطة والأطفال المبتسرين والقسم الداخلي.

وتشمل المستشفى ٤٨ سريرًا داخليًا، ٢٢ رعاية مركزة ومتوسطة وأطفال و٩ حضانة، بإجمالي ٧٩ سرير الطاقة الاستيابعية.

كان في استقبال الوزير والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد عرابي رئيس فرع الإسكندرية.