محمد أنور يشارك جمهوره أغنية اختياراتي لفيلم "مستر إكس"

نشر الفنان محمد أنور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أغنية "إختياراتى مدمرة حياتى"، للفنان أحمد سعد من فيلم "مستر إكس" ليشارك بها جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/CttvOtRKtJO/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق محمد أنور على الفيديو قائلا: اسمعوا دلوقتى اغنية "إختياراتى مدمرة حياتى" من فيلم مستر إكس، على كل المنصات واليوتيوب، فيلم مستر إكس فيلم عيد الاضحى.

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمود حافظ، محمد أنور، بيومى فؤاد، والإخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن الفنان محمد أنور يشارك فى نفس الموسم السينمائى لعيد الاضحى بفيلم "البعبع"، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد انور، باسم السمرة، محمد عبد الرحمن والإخراج حسين المنباوى.