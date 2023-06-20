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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام أيسلندا في تصفيات اليورو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال،  تشكيلة الفريق الذي سيواجه مضيفه أيسلندا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وتقام المباراة على ملعب دانيل سايبيرت، واعتمد مارتينيز على كريستيانو رونالدو لقيادة الهجوم إلى جانب رفائيل لياو.

ويبدأ المنتخب البرتغالي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - دانيلو بيريرا - بيبي - ديوجو دالوت

خط الوسط: برناردو سيلفا - روبين نيفيز- برونو فيرنانديز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - رفائيل لياو

وتتواجد البرتغال في المجموعة العاشرة للتصفيات إلى جانب سلوفاكيا ولوكسمبرج وإيسلندا والبوسنة والهرسك وليشتنشتاين.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة 10 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بينما تتواجد أيسلندا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

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