إثيوبيا تتعادل مع مالاوي وتمنح غينيا تذكرة التأهل لأمم إفريقيا مع مصر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي إثيوبيا ومالاوي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقع منتخبا إثيوبيا ومالاوي في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للكان والتي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل، إلى جانب منتخبي مصير وغينيا.

وكان حظوظ المنتخبين ضعيفة في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية قبل المباراة حيث كان يملكان 3 نقاط فقط قبل مباراتين من نهاية التصفيات.

وبهذ التعادل، رفع منتخب مالاوي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع رصيد منتخب إثيوبيا الذي حل في المركز الرابع.

وضمن منتخب غينيا التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، حيث يأتي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 5 نقاط عن إثيوبيا ومالاوي قبل مباراة واحدة من ختام التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وهزيمة واحدة ليتأهل إلى النهائيات إلى جانب منتخبات السنغال حامل اللقب وكوت ديفوار صاحب الضيافة وتونس والجزائر والمغرب.

وصعدت منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وكاب فيردي وزامبيا وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا ومالي وجامبيا.