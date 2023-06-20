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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"القاصد" يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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عقد  الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس   جامعة المنوفية  لجنة قبول  التبرعات والهدايا  online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء  اللجنة وحضور المحاسب جلال  عبد السلام أمين عام الجامعة  .

قامت اللجنة بالتصديق  علي  محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها؟

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات  ببعض الأجهزة  والمستلزمات الطبية المقدمة  إلي المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي   من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير ، كما وافقت اللجنة على قبول الهدايا المقدمة إلى كلية طب الاسنان ،و قبول الهدايا المقدمة إلى الادارة العامة للمكتبات .

أعضاء هيئة التدريس الإدارة العامة للمكتبات هيئة التدريس معهد الكبد القومى